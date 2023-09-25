Galatasaray'da Nelsson out, Davinson Sanchez in!
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Davinson Sanchez, Başakşehir maçında sergilediği performansla tam not aldı. Okan Buruk'un gözüne giren Kolombiyalı savunma oyuncusunun, 30 Eylül Cumartesi günü Ankaragücü ile oynanacak lig maçında Victor Nelsson'un yerine ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.
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Galatasaray'ın transfer döneminin son günlerinde Tottenham'dan kadrosuna kattığı Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı formayla ilk maçında Başakşehir karşısında çıktı.
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Kolombiyalı stoper, güçlü fiziği ve hamle zamanlamasıyla dikkat çekerken, savunmada Başakşehirli futbolculara göz açtırmadı.
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27 yaşındaki futbolcunun bu performansı, sarı-kırmızılı camianın yüzünü güldürürken, teknik direktör Okan Buruk'tan da tam not aldı.
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Davinson Sanchez, özellikle Victor Nelsson'un form düşüklüğü yaşadığı kritik dönemde sergilediği performansla Galatasaray camiasına güven verdi.
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ANKARAGÜCÜ MAÇINDA FORMA ONUN!
Teknik direktör Okan Buruk'un, performansından etkilendiği Davinson Sanchez'i ilk 11'e monte edeceği öğrenildi.
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Buruk'un, 30 Eylül Cumartesi günü oynanacak Ankaragücü maçında stoper hattını değiştirmesi ve Abdülkerim Bardakcı'nın yanında Davinson Sanchez'e görev vermesi bekleniyor.
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Sanchez, Galatasaray'ın 26 Eylül Salı (yarın) günü İstanbulspor ile oynayacağı erteleme maçında ise kurallar gereği forma giyemeyecek.
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Sarı-kırmızılılarda yeni transferler Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele, ertelenen İstanbulspor maçından sonra transfer edildiği için söz konusu karşılaşmanın kadrosuna yer alamayacak.