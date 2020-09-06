Transferde bu sezon geçtiğimiz sezonlara göre sakin bir görüntü sergileyen Galatasaray, orta saha transferi konusunda flaş bir adım attı. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, eski oyuncusu Badou Ndiaye'yi kiralama konusunda önemli yol kat etti.

Senegalli futbolcu ile her konuda anlaşmaya varan Cimbom, İngiltere Championship ekibi Stoke City ile de masaya oturdu. İngiliz ekibine kiralama teklifini ileten Galatasaraylı kurmaylar, gelecek yanıtı beklemeye başladı. Transferin kısa süre içinde olumlu sonuçlanması bekleniyor.

16 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

2017-2018 sezonunun başında Galatasaray'ın Osmanlıspor'dan 7.5 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Ndiaye, aynı sezonun devre arasında 16 milyon Euro bedelle Stoke City'nin yolunu tutmuştu. Aslan 2018-2019 sezonunda Senegalli yıldızı, yeniden kiralamıştı. İngiltere macerası istediği gibi geçmeyen Ndiaye geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'a kiralık olarak gelmişti.