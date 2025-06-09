Galatasaray'da Muslera yerine 5 aday!
Galatasaray'da Fernando Muslera dönemi sona ererken, yeni kaleci arayışları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar takımdan ayrılan Uruguaylı file bekçisi yerine 5 aday belirledi.
- 1
Yeni sezon öncesi kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray’da listenin ilk sırasında Real Madrid’in Ukraynalı file bekçisi Andriy Lunin yer alıyor.
- 2
İspanyol devi, genç kaleci için 25 milyon euro talep ediyor. Ancak Lunin’in Real Madrid’den ayrılmaya çok sıcak bakmadığı ifade ediliyor.
- 3
Sarı-kırmızılıların kaleci listesindeki ikinci isim, Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır. Milli eldivenle Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco da ilgileniyor.
-
- 4
Trabzonspor yönetimi ise Uğurcan’ı Türkiye içinde bir kulübe göndermek istemiyor.
- 5
Bordo-mavililer, oyuncuyu takımda tutmak adına 100 milyon TL değerinde yeni bir sözleşme teklifini de masaya koymuş durumda.
- 6
Galatasaray’ın üçüncü sıradaki adayı ise Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice’in kalecisi Marcin Bulka.
-
- 7
Sözleşmesinin son yılına giren Polonyalı kaleci, kulübün yayıncı kuruluştan kaynaklanan ekonomik problemler nedeniyle satış listesine konulabilir.
- 8
Bulka’nın önceliği ise Premier Lig.
- 9
Listenin devamında Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg’un genç kalecisi Noah Atubolu yer alıyor.
-
- 10
Yine dikkat çeken bir diğer isim ise Yunanistan’dan PAOK’un Hırvat file bekçisi Dominik Kotarski.
- 11
Galatasaray yönetimi, kaleyi emanet edeceği ismi kısa süre içinde netleştirmeyi hedefliyor.
- 12