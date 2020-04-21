Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Koronavirüs nedeniyle liglerin askıya alınması Galatasaray’ın sıcak para akışını bitme noktasına getirdi. Hal böyle olunca sıcak para akışı durma noktasına gelen Sarı-Kırmızılılar, Mart ve Nisan aylarının maaşlarını futbolculara ödeyemedi. Aylık toplamda 5 milyon Euro’yu bulan maaşları oyuncuların hesaplarına geçemeyen Cengiz yönetimi, takımdaki isimlerle geçtiğimiz hafta temas kurmaya başladı.

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; bazı oyunculardan olumsuz yanıtlar alan Sarı-Kırmızılılar, bu konuda sıkıntı yaşamaya başladı. FIFA kurallarına göre, ’60 gün ödeme yapılmazsa sözleşmesini tek taraflı feshedilebilir’ maddesine güvenen bazı isimlerin, maaşlarını istedikleri öğrenildi.

Buna karşın maaş konularıyla ilgili olarak FIFA ve UEFA’dan gelir-gider durumuna göre tamamı olmasa da bir kısmının ödenmesi ve bunun da resmi belgelerle kanıtlanması durumunda kulüplere yardımcı olunacağı yönünde bilgi alan Cengiz yönetiminin, bu görüşe güvendiği kaydedildi.

SICAK PARA ARANIYOR

En azından maaşların bir kısmını ödemek isteyen yönetim, sıcak para arayışına geçti. Başta Abdurrahim Albayrak olmak üzere yöneticilerin, kulübe kasa kolaylığı sağlayabileceği bildirildi.