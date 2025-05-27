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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da kutlamalar tat kaçırdı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da kutlamalar tat kaçırdı!

        Galatasaray beşinci yıldızı iki gün süren etkinliklerle kutlarken ana kutlamalarda tat kaçıran olaylar yaşandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 09:58 Güncelleme: 27.05.2025 - 11:56
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        Kutlamalar tat kaçırdı!
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        Galatasaray üst üste üçüncü toplamda beşinci şampiyonluğunu Yenikapı’da yüzbinlerce katılımla kutladı.

        Kutlamaların adresinin stat dışına çekilmesiyle maç maç satışa çıkan bilet adedinin 10 binle sınırlı kalması nedeniyle takıma dokunabilen taraftarın sayısının artırılması hedefleniyordu.

        Cumartesi günü başlayan etkinliklerde taraftarlar Yenikapı’ya akın etti; Göztepe müsabakasını birlikte izledi.

        Kutlamaların ana tarihi pazar günü ise futbolcular, Galatasaray Lisesi’nden üstü açık bir otobüsle yola çıktı; yarım bir şehir turu atıldı.

        Liseden itibaren binlerce taraftar takım otobüsüne Sarayburnu’na kadar eşlik etti; coşkulu görüntülere sahne oldu.

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        Yenikapı’daki ana kutlamalar ise birçok taraftarın gözünde sınıfta kaldı.

        Konserlerin zamanlaması, süresi ve sayısından şikayet eden taraftarlar, yağmur yağışı sağanağa dönüşünce alanı terk etmeye başladı.

        Binlerce Galatasaraylı kupa seremonisini ve futbolcuları göremeden Yenikapı’dan ayrılmak durumunda kaldı.

        Sahneye seçtikleri şarkılarla çıkacak olan futbolcuların bir bölümü teknik aksaklık nedeniyle hep aynı şarkıyla çıkabildi.

        DJ seti yağmur yağışından etkilenip arıza yaparken Alvaro Morata sahneye dahi çıkmadı.

        İspanyol futbolcunun güvenlik önlemlerine yönelik şikayet ve çocuğunun durumdan duyduğu rahatsızlık sebebiyle kutlamalardan ayrıldığı belirtildi.

        Kutlamalarda basın için ayrılan bölümdeki güvenlikler taraftarlar gelmeye başlayınca bölgeden ayrıldı.

        Kutlamaları takip etmek için orada bulunan basın mensupları kendilerine tahsis edilen bölümden ayrılmak zorunda kaldı ve daha sonra VIP bölümüne alındı.

        Sarı-kırmızılı kulübün etkinlik için anlaştığı şirkete tam yetki verdiği öğrenildi.

        Etkinlik şirketinin bu düzeyde katılımlı etkinlikler için yeterli olmadığı yönelik eleştiriler yönetim düzeyinde de yapıldı.

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