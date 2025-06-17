Galatasaray'da Kerem Demirbay ve Jelert'e talip çıktı!

Teknik ekip, 22 yaşındaki Jelert’in kiralanmasına sıcak baksa da Türkiye Futbol Federasyonu’nun yabancı kuralı yüzünden transfer gerçekleşmeyebilir. Çünkü kurala göre, kadrodaki yabancı oyunculardan 2'sinin en fazla 2003 doğumlu olması gerekiyor.