Galatasaray'da Kerem Demirbay ve Jelert'e talip çıktı!
Galatasaray'da takımdan ayrılmaları gündeme gelen Kerem Demirbay ve Elias Jelert'e talip çıktı. Kerem'e Türkiye'den, Jelert'e ise Almanya'dan ilgi var.
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Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro planlaması sürerken, takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.
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2023 yazında takıma katılan Kerem Demirbay, gelecek sezon kadroda düşünülmezken, Türk asıllı Alman futbolcuya Süper Lig'den Eyüpspor talip oldu.
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TRT Spor'un haberine göre; İstanbul ekibi, 31 yaşındaki orta sahayı renklerine bağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.
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Kerem Demirbay'ın da bu transfere sıcak baktığı belirtiliyor. Tecrübeli oyuncuyla Eyüpspor dışında Samsunspor’un da ilgilendiği ifade edildi.
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Galatasaray'da teklif gelmesi durumunda satılması muhtemel isimlerden biri de Elias Jelert...
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Danimarkalı sağ beke Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg’un talip olduğu belirtildi.
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Alman kulübünün, ilk planda genç sağ beki kiralık olarak kadrosuna katmayı amaçladığı bildiriliyor. Wolfsburg, Jelert’e, devre arası transfer döneminde de talip olmuş ancak teknik direktör Okan Buruk, ayrılmasını istememişti.
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Teknik ekip, 22 yaşındaki Jelert’in kiralanmasına sıcak baksa da Türkiye Futbol Federasyonu’nun yabancı kuralı yüzünden transfer gerçekleşmeyebilir. Çünkü kurala göre, kadrodaki yabancı oyunculardan 2'sinin en fazla 2003 doğumlu olması gerekiyor.