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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da kaleci transferinde son durum! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da kaleci transferinde son durum!

        Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ayrılmasının ardından bir dönem sona erdi ve sarı-kırmızılılar kaleci arayışlarına hız verdi. Yönetim üst düzey bir kaleci transfer etmek isterken, teklif yapılan kulüplerin yüksek bonservis beklentileri bulunuyor.

        Giriş: 10.06.2025 - 11:40 Güncelleme: 10.06.2025 - 11:40
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        • 1

          Galatasaray’da yeni sezon öncesinde en kritik başlıklardan biri, 14 sezondur kale emanet edilen Fernando Muslera’nın vedası sonrası kaleye geçecek yeni ismin belirlenmesi...

        • 2

          Kulüpte adeta bir dönemin sonunu simgeleyen bu ayrılığın ardından sarı-kırmızılı yönetim, Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda üst düzey bir kaleci transfer etmek için kolları sıvadı.

        • 3

          Ancak transfer pazarı pek de dostane sinyaller vermiyor. Galatasaray hangi isme yönelse, karşısında 25 milyon Euro’luk bir duvar buluyor.

        • 4

          İLK HEDEF LUNIN!

          Kaleci transferinde listenin ilk sırasında yer alan isim, Real Madrid’in Ukraynalı eldiveni Andriy Lunin.

        • 5

          Performansıyla dikkat çeken 25 yaşındaki kaleci için İspanyol devi net bir tavır sergiliyor: “25 milyon Euro'dan aşağısını konuşmayız.”

        • 6

          Real Madrid, Lunin’in gelişimini ve potansiyelini göz önünde bulundurarak, oyuncusunu ucuza bırakmaya niyetli değil.

        • 7

          Sarı-kırmızılıların radarındaki bir diğer isim ise Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg’da forma giyen Noah Atubolu.

        • 8

          23 yaşındaki genç kaleci için Galatasaray, doğrudan bir teklif yerine önce aracılar vasıtasıyla nabız yokladı.

        • 9

          Ancak sonuç yine değişmedi: Freiburg cephesi de Atubolu için 25 milyon Euro bonservis bedeli istedi.

        • 10

          Almanlar, Atubolu’nun hem mevcut performansını hem de gelecek projeksiyonunu dikkate alarak yüksekten uçtu.

        • 11

          Galatasaray’ın ilgilendiği bir başka file bekçisi ise Roma forması giyen Mile Svilar. Ancak 24 yaşındaki Sırp kaleci için de aynı tablo ortaya çıktı.

        • 12

          İtalyan ekibi, Galatasaray’a Svilar için kapıyı yine 25 milyon Euro’dan açtı. Oyuncunun yaşı, fiziksel özellikleri ve Avrupa kupası deneyimi göz önüne alındığında, Roma kulübü rakamdan taviz vermiyor.

        • 13

          Sonuç olarak Galatasaray yöneldiği kalecide aynı bonservis bedeliyle karşılaşıyor.

        • 14

          Şu an için liste kabarık, yanıtlar ise sabit: Galatasaray kime gitse, kapı 25 milyon Euro’dan açılıyor.

        • 15
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