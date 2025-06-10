Galatasaray'da kaleci transferinde son durum!
Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ayrılmasının ardından bir dönem sona erdi ve sarı-kırmızılılar kaleci arayışlarına hız verdi. Yönetim üst düzey bir kaleci transfer etmek isterken, teklif yapılan kulüplerin yüksek bonservis beklentileri bulunuyor.
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Galatasaray’da yeni sezon öncesinde en kritik başlıklardan biri, 14 sezondur kale emanet edilen Fernando Muslera’nın vedası sonrası kaleye geçecek yeni ismin belirlenmesi...
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Kulüpte adeta bir dönemin sonunu simgeleyen bu ayrılığın ardından sarı-kırmızılı yönetim, Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda üst düzey bir kaleci transfer etmek için kolları sıvadı.
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Ancak transfer pazarı pek de dostane sinyaller vermiyor. Galatasaray hangi isme yönelse, karşısında 25 milyon Euro’luk bir duvar buluyor.
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İLK HEDEF LUNIN!
Kaleci transferinde listenin ilk sırasında yer alan isim, Real Madrid’in Ukraynalı eldiveni Andriy Lunin.
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Performansıyla dikkat çeken 25 yaşındaki kaleci için İspanyol devi net bir tavır sergiliyor: “25 milyon Euro'dan aşağısını konuşmayız.”
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Real Madrid, Lunin’in gelişimini ve potansiyelini göz önünde bulundurarak, oyuncusunu ucuza bırakmaya niyetli değil.
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Sarı-kırmızılıların radarındaki bir diğer isim ise Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg’da forma giyen Noah Atubolu.
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23 yaşındaki genç kaleci için Galatasaray, doğrudan bir teklif yerine önce aracılar vasıtasıyla nabız yokladı.
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Ancak sonuç yine değişmedi: Freiburg cephesi de Atubolu için 25 milyon Euro bonservis bedeli istedi.
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Almanlar, Atubolu’nun hem mevcut performansını hem de gelecek projeksiyonunu dikkate alarak yüksekten uçtu.
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Galatasaray’ın ilgilendiği bir başka file bekçisi ise Roma forması giyen Mile Svilar. Ancak 24 yaşındaki Sırp kaleci için de aynı tablo ortaya çıktı.
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İtalyan ekibi, Galatasaray’a Svilar için kapıyı yine 25 milyon Euro’dan açtı. Oyuncunun yaşı, fiziksel özellikleri ve Avrupa kupası deneyimi göz önüne alındığında, Roma kulübü rakamdan taviz vermiyor.
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Sonuç olarak Galatasaray yöneldiği kalecide aynı bonservis bedeliyle karşılaşıyor.
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Şu an için liste kabarık, yanıtlar ise sabit: Galatasaray kime gitse, kapı 25 milyon Euro’dan açılıyor.
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