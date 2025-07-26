Frankowski'ye Fransa'dan 3 talip!
Galatasaray'ın geçen sezonun ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Frankowski göze giremezken, ayrılığı gündeme geldi. Fransız kulüplerinin hedefinde olan Polonyalı sağ bek, makul bir tekli gelmesi halinde gönderilebilir.
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarının sürdüğü Galatasaray'da bir yandan da takımdan ayrılacak isimler netleşiyor.
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Sarı-kırmızılı yönetimin, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Frankowski ile yollarını ayırabileceği öğrenildi.
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Galatasaray yönetimi, Polonyalı sağ bek için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
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30 yaşındaki futbolcuya Fransız ekiplerinin ilgisi bulunurken, özellikle Rennes'in Frankowski'yi ciddi şekilde takip ettiği belirtildi.
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Fransız ekibiyle görüşmelere devam eden sarı-kırmızılıların, satın alma opsiyonlu kiralama teklifine olumlu yaklaştığı, 30 yaşındaki futbolcunun da ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi.
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Öte yandan Frankowski'ye Rennes'in dışında Ligue 1'in yeni ekibi Paris FC ile eski kulübü Lens'ın de ilgisinin olduğu Fransız basınında yer aldı.
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Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Lens'tan zorunlu satın alma maddesiyle kiralanan Frankowski, sarı-kırmızılı takımla 15 maçta şans bulup 1 asist yaptı.
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Galatasaray, sezon sonunda 7 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesinin devreye girmesiyle Frankowski'nin bonservisini almıştı.