Galatasaray'da Dinamo Kiev mesaisi sürüyor!
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 21 Ocak Salı günü konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, topla ısınmayla başladı. İdman, iki grup halinde 8'e 2 pas organizasyonlarının ardından topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, şut çalışmasıyla da tamamlandı.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.