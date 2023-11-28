"ÖNEMLİ OYUNCULARA SAHİP BİR TAKIM"

Manchester United’ın gelişen bir takım olduğunu belirten Buruk, "Önemli oyunculara sahip bir takım. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Planlarımız var. He maçın planları farklı. Toplantıda oyuncularımıza gösterdik. Antrenmanda da çalışacağız" dedi.

Sarı-kırmızılı taraftarların kendileri için önemli ve değerli olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Onların bize destekleri önemli oluyor. Bunu alabilmek için oyun anlayışımız da önemli. Bizim de onları maç içerisine çekmemiz gerekiyor. Bayern Münih ile Kopenhag maçlarında yapmıştık. Bizim için en önemli şey bu olacak" şeklinde konuştu.