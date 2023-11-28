Davinson Sanchez Manchester United maçında oynayacak mı? Okan Buruk açıkladı!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Gruptan çıkmak istediklerini belirten Buruk, hedeflerinin galibiyet olduğunu söylerken, sakatlıkları bulunan Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu hakkında da flaş ifadeler kullandı.
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United maçı öncesi kaptan Fernando Muslera ile birlikte basın toplantısı düzenledi.
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Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma adına çok önemli bi 90 dakikaya çıkacaklarını belirten Buruk, "Hedefimiz gruptan çıkmak. Manchester United ilk maça göre değişti, gelişti. Ligde son 6 maçın 5'ini kazandılar. Kadro olarak da daha iyi duruma geldiler. Biz de kendi oyunumuzu geliştirme anlamında son hafta iyi bir oyun oynadık. Çok iyi bir takımla oynayacağız. Bundan öncesi maçlar kazanamadık ama bu kez taraftarımızın önünde iyi oyunla kazanmak istiyoruz" dedi.
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Galibiyet halinde Avrupa'da yola devam edeceklerini hatırlatan başarılı teknik adam, "Gruptan çıkmak adına çok önemli bir maç. Bu maçı kazandığımızda Avrupa'yı garantilemiş olacağız. Maddi ve manevi anlamda bizim için önemli bir karşılaşma. Sahaya çıkacak oyuncularımız ellerinden gelenin en iyisini yapacak. Bundan şüphemiz yok. Oyuncularımızın performansı yukarıya doğru gidiyor ve bu da beni sevindiriyor. Rekabet, Galatasaray'ı daha büyük başarılara taşıyacak" diye konuştu.
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"DAVINSON SANCHEZ OYNAYAMAZ"
Sakatlıkları bulunan Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu hakkında da bilgi veren sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Davinson Sanchez'in iğneyle oynama durumu yok. 2-3 hafta içerisinde takıma dönmesini bekliyoruz. Abdülkerim Bardakcı'yı idmanda son kez göreceğiz ve durumuna karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.
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"BENİM DE SÖZLEŞMEM BİTİYOR!"
Buruk'un, "Muslera'nın sözleşmesi bitiyor, yönetimle görüşmesi oldu mu?" sorusuna, "Benim de bitiyor" şeklinde esprili bir yanıt vermesi ise dikkat çekti.
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"ÖNEMLİ OYUNCULARA SAHİP BİR TAKIM"
Manchester United’ın gelişen bir takım olduğunu belirten Buruk, "Önemli oyunculara sahip bir takım. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Planlarımız var. He maçın planları farklı. Toplantıda oyuncularımıza gösterdik. Antrenmanda da çalışacağız" dedi.
Sarı-kırmızılı taraftarların kendileri için önemli ve değerli olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Onların bize destekleri önemli oluyor. Bunu alabilmek için oyun anlayışımız da önemli. Bizim de onları maç içerisine çekmemiz gerekiyor. Bayern Münih ile Kopenhag maçlarında yapmıştık. Bizim için en önemli şey bu olacak" şeklinde konuştu.
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