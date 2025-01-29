Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek olaya el attı!

Geçen hafta hastanede bulunan ve cuma günü taburcu edilen Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek resmen sahalara indi. Özbek ile futboldan sorumlu yöneticiler ve Okan Buruk Florya’da bir araya geldi

Ahmed Kutucu dışında transferde sessiz kalan Galatasaray’da gözler yönetime döndü. ağırsaklarındaki rahatsızlık nedeniyle geçen haftayı hastanede geçiren Başkan Dursun Aydın Özbek cuma günü taburcu oldu.

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Hastanedeyken de işinin başında olan Özbek pazartesi günü soluğu RAMS Park’ta aldı. Kulüp merkezinde son gelişmeleri değerlendiren Özbek dün ise resmen sahalara indi. Başkan Özbek, futboldan sorumlu Sportif AŞ Başkan Vekilleri ile Florya’ya gitti. İbrahim Hatipoğlu, Abdullah Kavukçu’nun yanı sıra Okan Buruk da toplantıya katıldı.

Aralarının açık olduğu iddia edilen başkan vekilleriyle de görüşen Özbek, Okan Buruk’a da transfer konusunda güven verdi. Victor Osimhen gibi fırsat transferlerinin çıkması halinde değerlendirilmesini isteyen Özbek önce eksik bölgelerin halledilmesi talimatını verdi. Transferdeki icracı yöneticilere tam gizlilik notasını veren Özbek “Harcama limitimiz var. Hocamızın istediği bölgeler için fedakarlık yapacağız” ifadelerini kullandı.

Stoper, sağ bek ve hücumun her bölgesinde oynayabilen bir oyuncu olmak üzere toplamda üç transfer planlıyor. Sarı-kırmızılılar stoper için Kevin Danso ve Becir Ömeragic’le; sağ bekte ise Kyle Walker-Peters ve Jackson Tchatchoua ile ilgileniyor.