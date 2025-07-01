Galatasaray'da ayrılık yakın: Kerem Demirbay
Galatasaray'da önümüzdeki sezon kadro planlamalarında yer almayan Kerem Demirbay'la sözleşme feshetme görüşmelerinde sona gelindi.
- 1
Transferde çalışmalarına hız veren Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcularda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
- 2
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar, Kerem Demirbay'ın sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.
- 3
32 yaşındaki futbolcunun, G.Saray'la yollarını ayırdıktan sonra Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'la sözleşme imzalaması bekleniyor.
-
- 4
Galatasaray'a 2023 yazında katılan ve toplam 76 maça çıkan tecrübeli orta saha, 7 gol - 10 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 676 dakika sahada kaldı.
- 5