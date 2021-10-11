Galatasaray'ın bazı oyuncuları Avrupa kulüplerinin radarında. Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre; Kerem Aktürkoğlu ve Marcao bu isimlerin başında geliyor. Marcao İtalyan kulüplerinin takibinde. Kerem Aktürkoğlu'nu ise Türkiye'nin Norveç ile 1-1 berabere kaldığı maçta Lyon ve Real Sociedad'ın oyuncu izleme komitesi takip etti. Yönetim ilerleyen aylarda Nelsson, Sacha Boey, Cicaldau ve Morutan gibi isimlere de taliplerin artacağını düşünüyor.

Galatasaray yönetimi kulüp ekonomisini sürdürülebilir hale getirmek için her yıl en az bir oyuncu satmayı hedefliyor. Bu bağlamda yönetimin istediği rakamlara ulaşılması halinde Marcao ve Kerem Aktürkoğlu satılacak. Scout ekibinin belirlediği isimler yerlerine alınacak. Yeni dönemde transferde kulüp politikası bu şekilde olacak.