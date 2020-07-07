Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da sakatlıkları süren Mario Lemina ile Radamel Falcao kadroya alınmadı. Cezası biten Adem Büyük ise dönüyor.

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