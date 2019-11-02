02 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uğur MELEKE
Bu yıl iki farklı Galatasaray var: Biri, Real Madrid ve PSG önündeki 31 yaş ortalamalı, CV’si güçlü ama durağan generaller takımı. Diğeri Sivas ve Rize’yi yenen asker ağırlıklı ekip. Kaliteleri düşük ama sorumluluk duyguları yüksek.
Real Madrid-PSG-Beşiktaş gibi maçlarda bireyler oynadı, dünse takım... Dün Galatasaray alanı doğru parselleyip, çok koşup, az futbol oynayarak kazandığı için öne çıkan bireysel performans yok gibi. Sahada belki de tek fark yaratan, kendi yarı alanından aldığı topları driplingle üçüncü bölgeye taşıyan, Galatasaray’ın lokomotifi görüntüsündeki Ömer’di.
Süper Lig’de 2015-16’da 6 Kuzey Afrikalı futbolcu varken, bu sayı önce 9’a, sonra 14’e, geçen yıl da 20’ye tırmanıyor. Bu sezon da bu sayı 18. Kendi yerel ligleri ve Fransa dışında 10 Faslı, 5 Tunuslu’nun oynadığı bir turnuva olduğunu sanmıyorum. Süper Lig’de 1 İtalyan, 2 İspanyol, 2 Kosovalı, 2 Danimarkalı forma giyerken 10 Faslı olmasını nasıl açıklamak lazım bilmiyorum.
Dün kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşayan Talbi, pasaportlarına sahip olduğu ne Tunus, ne de Fransa Milli Takımı’ndan hiçbir yaş grubunda davet almamış. Kariyeri de Tunus Ligi’ndeki 28 maçtan ibaret. Bu aralar ne hikmetse Süper Lig’de en geçer akçe, Fas, Tunus, Mısır pasaportları sanırım!
ERMAN TOROĞLU
90 dakika maç mı seyrettim, eziyet mi çektim belli değil! İki takım arasındaki tek fark birinin adı Çaykur Rizespor, birinin adı Galatasaray. Yoksa fark yok. Fatih, bazı aslarını oynatmamış diyor ki "Ben bunları oynatmıyorum arkadaş. Bunları kestim". Bu birinci şık... İkinci şık; "Ben bunları Real Madrid maçına saklıyorum", üçüncü şık; "Buranın kralı benim istediğimi yaparım." Futbolcuların ve Fatih'in vücut diline baktığında üçüncü anlaşılıyor.
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