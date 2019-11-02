ŞANSAL BÜYÜKA

Galatasaraylı “enseyi karartmasın”... Galatasaray‘da bütün durgunluğuna rağmen Süper Lig‘i rahat götürecek derinlikte ve genişlikte bir kadro var... Üstelik zirve için bir maçlık, bir galibiyetlik fark ha var, ha yok... Galatasaray için böyle bir fark ligde bugüne kadar sorun olmadı, bu sezon ve bu kadro için de olmaz...