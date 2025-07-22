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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray-Cagliari hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray-Cagliari maçı canlı yayın kanalı ve saati!

        Galatasaray-Cagliari hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Cimbom üçüncü hazırlık maçına çıkıyor!

        Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında İtalya Serie A takımlarından Cagliari ile karşı karşıya gelecek. Cimbom, İstanbul'da karşılaştığı Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-2, kampta karşılaştığı Avusturya 2. Futbol Ligi temsilcisi Admira Wacker'i ise 2-1 yenmişti. Peki, Galatasaray-Cagliari hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Galatasaray-Cagliari hazırlık maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 14:33 Güncelleme: 23.07.2025 - 07:03
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        • 1

          Galatasaray-Cagliari hazırlık maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı araştırılmaya başlandı. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesinde hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında İtalya 1. Futbol Ligi takımlarından Cagliari ile kozlarını paylaşacak. Cimbom, Cagliari müsabakasından sonra Türkiye'ye dönecek. Peki, Galatasaray-Cagliari hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları…

        • 2

          GALATASARAY-CAGLİARİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Galatasaray-Cagliari hazırlık maçı, 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü oynanacak.

          Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da yapılacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.

        • 3

          GALATASARAY-CAGLİARİ MAÇI HANGİ KANALDA?

          Galatasaray-Cagliari hazırlık maçı, S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

        • 4

          2 HAZIRLIK MAÇI DAHA OYNAYACAK

          Galatasaray, Cagliari müsabakasından sonra Türkiye'ye dönecek. Hazırlıklarına tesislerinde devam edecek olan sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta iki hazırlık maçı daha oynayacak

          Cimbom, 26 Temmuz Cumartesi günü Fransa ekibi Strasbourg, 2 Ağustos Cumartesi günü de Serie A takımı Lazio ile karşı karşıya gelecek.

        • 5

          GALATASARAY KAMP KADROSU

          Abdülkerim Bardakcı, Ada Yüzgeç, Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Arda Ünyay, Barış Alper Yılmaz, Batuhan Şen, Berat Luş, Berkan Kutlu, Carlos Cuesta, Çağrı Balta, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Efe Akman, Elias Jelert, Enes Büyük, Eren Elmalı, Eyüp Aydın, Furkan Koçak, Gabriel Sara, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Jankat Yılmaz, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Mario Lemina, Mauro Icardi, Metehan Baltacı, Nicolo Zaniolo, Przemyslaw Frankowski, Roland Sallai, Victor Nelsson, Yunus Akgün, Yusuf Demir.

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