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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Nesibe Aydın'ı 76-69 yendi. İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale çıkacağı seride bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, 1-0 öne geçti. Eşleşmenin ikinci maçı, 7 Nisan Cuma günü Ankara'da oynanacak.

Karşılaşmanın ilk 2,5 dakikasında sayı bulamayan Galatasaray Çağdaş Faktoring karşısında hücumları daha etkili değerlendiren Nesibe Aydın, uzun bir süre skor üstünlüğünü korudu. Ev sahibi ekip, Stevens'ın son bölümdeki sayılarıyla skoru eşitlese de İlayda Güner'in üç sayılık basketiyle ilk çeyreği Nesibe Aydın, 20-17 üstün tamamladı. İkinci çeyreğe Derya Bilgiç'in üst üste sayılarıyla başlayan Galatasaray, 10-0'lık seriyle skoru 27-20'ye getirdi. Kısa sürede toparlanarak peş peşe sayılar bulan Nesibe Aydın, 16. dakikada farkı 3 sayıya (33-30) indirdi. McCowan'ın kritik anlarda pota altından sayılarıyla üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 40-35 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe Stevens ve McCowan'ın basketleriyle giren Galatasaray, sert savunma yaparak rakibini dış atışlara yöneltti. Uzun süre ilk yarıdaki farkın kapanmasına izin vermeyen sarı-kırmızılılar, final periyoduna 56-52 üstün girdi. Son çeyrekte üst üste üç sayılık basketlerle farkı 10 sayıya yükselten Galatasaray'a Derin Yaya ve Hempe'nin üçlükleriyle karşılık veren Nesibe Aydın, oyuna bir kez daha ortak oldu. Rakibinin pota altını kullanmasına izin vermeyen sarı-kırmızılı ekip, son bölümde rakibinin hücumda yaptığı hataları da değerlendirerek mücadeleyi 76-69 kazandı.

Salon: Ahmet Cömert Hakemler: Can Mavisu, Ahmet Taner İbin, Dorukhan Kalyoncu Galatasaray Çağdaş Faktoring: Işıl Alben 2, Nacickaite 2, Prints 6, McCowan 19, Stevens 26, Büşra Akbaş 8, Pelin Derya Bilgiç 11, Meltem Yıldızhan 2, Tuğçe Canıtez Nesibe Aydın: Hempe 22, Feride Şevval Akalan 5, Thomas 23, Nelson 10, Derin Yaya 6, Duygu Özen, İlayda Güner 3, Gülşah Duman, Elif Emirtekin 1. Periyot: 17-20 Devre: 40-35 3. Periyot: 56-52 Beş faulle oyundan çıkanlar: 36.43 Hempe, 39.43 Nelson (Nesibe Aydın)

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