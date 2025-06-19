Galatasaray Çağdaş Faktoring, Elizabeth Williams'ı transfer etti
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Elizabeth Williams'ı kadrosuna kattı.
Giriş: 19.06.2025 - 15:27 Güncelleme: 19.06.2025 - 15:27
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ABD'li pivot Elizabeth Williams'ı kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Williams, kariyerinde daha önce Türkiye'de İstanbul Üniversitesi, ÇİMSA ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet ve BOTAŞ formaları giymişti.
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