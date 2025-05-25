Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
Galatasaray Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu kutluyor. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlama töreni futbolcuların otobüs ile Galatasaray Lisesi'nden ayrılması ile başladı. Ardından futbolcular ve aileleri Yenikapı'ya deniz yoluyla geçti. İşte şampiyonluk kutlamalarından görüntüler...
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Ligde bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantileyen sarı-kırmızılı ekip, kutlamalarını "Galatasaray Champions Fest" adıyla iki güne yaydı.
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Kutlamaların ana gününde Galatasaray Futbol Takımı, Galatasaray Lisesi'nde bir araya geldi.
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Teknik heyet ve futbolcular, liseden çıkarak taraftarların arasında kendilerini bekleyen üstü açık otobüse geçti.
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Aralarında Mauro Icardi'nin de yer aldığı futbolcular, taraftarın büyük ilgisi arasında yola çıktı.
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İngiltere Konsolosluğu'nun önünden Şişhane'ye inen otobüs, Unkapanı Köprüsü'nden geçerek Sarayburnu'na ulaştı.
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Taraftarların yaya, motosiklet ve otomobillerle eşlik ettiği sarı-kırmızılı futbolcular, şarkılar söyleyip dans etti.
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Otobüsten Sarayburnu'nda kendilerini bekleyen tekneye geçen sarı-kırmızılı kafile, burada da coşkuyla karşılandı.
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Denizde onlarca teknenin eşlik ettiği Galatasaray Futbol Takımı, denizden kupayı kaldıracağı Yenikapı'ya geçti.
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Bayraklarla süslenen tekneler İstanbul Boğazı'nda görsel şölen oluşturdu.
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Teknelerde yakılan meşaleler boğazda görüşü kısıtlasa da şampiyonluk coşkusunu yükseltti.
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İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarından kareler...
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