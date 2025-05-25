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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!

        Galatasaray Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu kutluyor. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlama töreni futbolcuların otobüs ile Galatasaray Lisesi'nden ayrılması ile başladı. Ardından futbolcular ve aileleri Yenikapı'ya deniz yoluyla geçti. İşte şampiyonluk kutlamalarından görüntüler...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.05.2025 - 21:23 Güncelleme: 25.05.2025 - 21:33
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          Ligde bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantileyen sarı-kırmızılı ekip, kutlamalarını "Galatasaray Champions Fest" adıyla iki güne yaydı.

        • 2

          Kutlamaların ana gününde Galatasaray Futbol Takımı, Galatasaray Lisesi'nde bir araya geldi.

        • 3

          Teknik heyet ve futbolcular, liseden çıkarak taraftarların arasında kendilerini bekleyen üstü açık otobüse geçti.

        • 4

          Aralarında Mauro Icardi'nin de yer aldığı futbolcular, taraftarın büyük ilgisi arasında yola çıktı.

        • 5

          İngiltere Konsolosluğu'nun önünden Şişhane'ye inen otobüs, Unkapanı Köprüsü'nden geçerek Sarayburnu'na ulaştı.

        • 6

          Taraftarların yaya, motosiklet ve otomobillerle eşlik ettiği sarı-kırmızılı futbolcular, şarkılar söyleyip dans etti.

        • 7

          Otobüsten Sarayburnu'nda kendilerini bekleyen tekneye geçen sarı-kırmızılı kafile, burada da coşkuyla karşılandı.

        • 8

          Denizde onlarca teknenin eşlik ettiği Galatasaray Futbol Takımı, denizden kupayı kaldıracağı Yenikapı'ya geçti.

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          Bayraklarla süslenen tekneler İstanbul Boğazı'nda görsel şölen oluşturdu.

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          Teknelerde yakılan meşaleler boğazda görüşü kısıtlasa da şampiyonluk coşkusunu yükseltti.

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          İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarından kareler...

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