Galatasaray Bayern Münih maçı için heyecan dorukta. Şampiyonlar Ligi grubundaki ilk maçında sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, 2. maçında ise deplasmanda İngiliz temsilcisi Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Gruptaki üçüncü maçına çıkmaya hazırlanan Galatasaray, Bayern Münih ile karşılaşacak. Peki, Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? GS Bayern Münih maç bileti fiyatları ne kadar, biletler çıktı mı? İşte, konuya ilişkin bilgiler...