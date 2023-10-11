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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? GS Bayern Münih maç bileti fiyatları ne kadar, biletler çıktı mı? - Futbol Haberleri

        Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? Galatasaray Bayern Münih maçı biletleri çıktı mı?

        Galatasaray Bayern Münih maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. Grubundaki üçüncü maçına çıkacak olan sarı-kırmızılı takım Alman devi Bayern Münih'i sahasında konuk edecek. İşte, "Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, bilet fiyatları ne kadar ve ne zaman çıkacak?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 17:02 Güncelleme: 11.10.2023 - 17:02
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        • 1

          Galatasaray Bayern Münih maçı için heyecan dorukta. Şampiyonlar Ligi grubundaki ilk maçında sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, 2. maçında ise deplasmanda İngiliz temsilcisi Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Gruptaki üçüncü maçına çıkmaya hazırlanan Galatasaray, Bayern Münih ile karşılaşacak. Peki, Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? GS Bayern Münih maç bileti fiyatları ne kadar, biletler çıktı mı? İşte, konuya ilişkin bilgiler...

        • 2

          GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

          Galatasaray Bayern Münih Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçı 24 Ekim Salı günü saat 19:45'de başlayacak.

          GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

          Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu Exxen'den canlı yayınlanacak.

        • 3

          GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

          Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Zaha, Tete, Icardi.

        • 4

          GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

          24 EKİM ÇARŞAMBA

          Galatasaray - Bayern Münih (19:45)

          8 KASIM ÇARŞAMBA

          Bayern Münih- Galatasaray

          29 KASIM ÇARŞAMBA

          Galatasaray - Manchester United

          12 ARALIK ÇARŞAMBA

          Kopenhag - Galatasaray

        • 5

          GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI BİLETLERİ NE KADAR VE ÇIKTI MI?

          Galatasaray Bayern Münih maçı biletleri ile ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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