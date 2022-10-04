Sekizinci haftada Adana Demirspor deplasmanından 1 puanla dönen Galatasaray, BAY geçeceği dokuzuncu haftayı iyi değerlendirmek istiyor. Adana dönüşünde futbolculara birkaç günlük izin veren sarı-kırmızılılarda 'paydos' yarın bitecek ve sıkı bir çalışma programı başlayacak.
TRANSFERLERLE ÇALIŞMA FIRSATI BULUNAMAMIŞTI
Galatasaray'da transferin son gününde kadroya katılan oyuncularla gerek maç programı gerekse milli ara nedeniyle tam kadro olarak çalışma fırsatı pek bulunamamıştı. Okan Buruk ve yardımcıları bu sürede yeni transferlerin de katılımıyla taktiksel çalışmalar yapacak ve hücumda eleştirilen setlere ağırlık verilecek.
ICARDI VE MATA'YA ÖZEL PROGRAM
Özel hayatı ve fiziksel durumu nedeniyle Adana deplasmanında forma giyemeyen Arjantinli yıldıza özel bir program uygulanacak. Fiziksel durumu yukarıya çekilmek istenen Icardi'nin yanı sıra son sezonlarında çok az resmi maça çıkan Juan Mata'ya da yüklemeler yapılacak. İki futbolcunun da yavaş yavaş ilk 11 seviyesine getirilmesi bekleniyor.
DURAN TOPLARA PARANTEZ
Yaz aylarında büyük bir kadro değişimi yaşayan ve oyuncu grubuyla birlikte çalışmalarını önce takım savunmasına veren Okan Buruk ile yardımcıları, duran toplara bu süreçte ayrı bir parantez açacak. Son yıllarda bu konuda rakiplerinin epey gerisinde kalan Galatasaray'ın duran toplarda pozisyona girebilen ve tehditler üretebilen bir hale gelmesi için özel setler ezberletilecek, pratik edilecek.
YUNUS VE KEREM GÖRÜŞME ODASINA
Adana Demirspor maçındaki top kayıplarıyla eleştiri oklarını çeken genç futbolcular Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'yla da görüşme gerçekleştirilecek. İki futbolcuya da uzun sezonda bu tip iniş çıkışların normal olduğu; taraftarın desteğinin yanlarında olduğu hatırlatılacak. Diğer yandan milli futbolcuların sözleşme konularını kafalarına takmamaları gerektiği yönetimin bu konuda görüşme gerçekleştireceği ve sadece sahaya odaklanmaları gerektiği vurgulanacak.
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