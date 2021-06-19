Galatasaray'da başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen seçimde oy kullanma işleminin ardından sandıklar açılmaya başlandı. 30. sandıkta yeni Galatasaray Başkanı belli olacak...

GALATASARAY BAŞKANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Galatasaray'da saat 18:15 itibariyle 11 sandık açıldı. 30. sandıkta sonuçlanacak seçimin 22:00 sularında tamamlanması öngrülüyor.

GALATASARAY BAŞKAN ADAYLARI

Burak Elmas

Eşref Hamamcıoğlu

Yiğit Şardan

İbrahim Özdemir

Mustafa Öztürk