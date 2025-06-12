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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer mesajı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer mesajı!

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Leroy Sane'yi kadrolarına katmalarının ardından GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Hedefi 'Avrupa'da başarı' olarak belirleyen Özbek, "Galatasaray, 25. şampiyonluk ve 5. yıldızdan sonra şimdi bütün hazırlıklarını Şampiyonlar Ligi için yapıyor. Şampiyonlar Ligi'nde de taraftarımızı memnun edecek sonuçlara doğru gitmek için biz gereken her şeyi yapıyoruz. En kuvvetli, en güçlü şekilde Şampiyonlar Ligi'nde en büyük mücadeleyi verecek takımı kuracağız" diyerek transfer mesajı verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 21:02 Güncelleme: 12.06.2025 - 21:02
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        Özbek'ten transfer mesajı!
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        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde "en güçlü şekilde en büyük mücadeleyi verecek" bir takım kuracaklarını söyledi.

        Almanya doğumlu futbolcu Leroy Aziz Sane'nin Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki imza töreninin ardından Galatasaray TV'ye açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Galatasaray, 25. şampiyonluk ve 5. yıldızdan sonra şimdi bütün hazırlıklarını Şampiyonlar Ligi için yapıyor. Şampiyonlar Ligi’nde de taraftarımızı memnun edecek sonuçlara doğru gitmek için biz gereken her şeyi yapıyoruz." diye konuştu.

        Sarı-kırmızılı taraftarların Sane ile ilgili ürünleri almalarını isteyen Özbek, şöyle devam etti:

        "Şimdi benim taraftarlarımdan da bir ricam var. Biz Sane tshirtlerini çıkaracağız burada da rekor kırmamız lazım. Ben buradan bütün taraftarlarımıza çağrı yapıyorum. Sane tshirtlerini herkes satın alsın ve bir rekora daha imza atmak istiyorum taraftarlarımla beraber. Buradan yeni sezonun Galatasaray’a hayırlı olmasını diliyorum. Taraftarlarımızla beraber Şampiyonlar Ligi’nde de gereken başarıya koşacağız. Birlikteliğimiz, beraberliğimiz, tek yumruk olmamızın meyvelerini şimdi şimdi topluyoruz. Sane gibi önemli bir futbolcu kadromuza katıldı. Bundan sonrakiler için de çalışmalarımız devam ediyor. En kuvvetli, en güçlü şekilde Şampiyonlar Ligi’nde en büyük mücadeleyi verecek takımı kuracağız. Burada taraftarların desteğine büyük ihtiyacımız var. Bizi desteklemeye devam etsinler. Sane formaları satışta. Onların yüz binlerce satılmasını bekliyoruz. Onların desteğine büyük ihtiyacımız var."

        ABDULLAH KAVUKCU: NE KADAR ŞÜKRETSEK AZDIR

        Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Sane'nin Metin Oktay, Hagi, Mertens gibi "bir ikon" olacağına inandıklarını dile getirdi.

        Sane’nin transferinin ocak ayında başladığını aktaran Kavukcu, "Duygularımızı ne kadar anlatsak az. Bu dönemde bu oyuncunun buraya getirilmesinde en büyük etkenlerden bir tanesi de taraftarımız. Taraftarımızın şampiyonluk kutlamasında sokaklara çıkması, bizi desteklemesi, onun gelip Bayern Münih maçında etkilenmesi bunların hepsi bir etken. 10 numara Metin Oktay, Hagi, Mertens’ten sonra inşallah o da bir ikon olacak bizim için. İnanıyoruz buna. Bu dönemde böyle bir transferi yaptığımız için ne kadar şükretsek azdır. Devamlarının gelmesi için taraftarlarımızdan şunu istiyoruz. GS Store mağazalarımızdan, internet sitemizden siparişlerle başkanımızın söylediği gibi bir an önce gerçekten rekorlar kırmasını bekliyoruz. Hocamızın bize söylediği transferleri yapmamız için bizi motive etmelerini istiyoruz. Hepimiz Galatasaray için buradayız. İşimizi, gücümüzü bırakıp Galatasaray için koşturuyoruz. Herkesin çok büyük emeği var. Biz sonuçta bir ekibiz. Başkanımızın liderliğinde, yönetim kurulumuzla daha iyi işler yapacağız. Biz de taraftarımızdan Sane ürünleriyle gerçekten bir rekor daha bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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