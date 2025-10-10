Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Icardi eski gücünü yeniden bulacak - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek: Icardi eski gücünü yeniden bulacak

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, eski başkan Adnan Polat ile birlikte Mardin-Nusaybin'de açılışı yapılan spor ve eğitim merkezine katıldı. Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Özbek, Mauro İcardi hakkındaki iddialara da net yanıt verdi.

        Giriş: 10.10.2025 - 10:25 Güncelleme: 10.10.2025 - 10:26
        "Icardi eski gücünü yeniden bulacak"
        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün eski başkanlarından Adnan Polat’ın Mardin-Nusaybin’de yaptırdığı spor ve eğitim merkezinin açılışına katıldı. Bölge halkının ve özellikle genç taraftarların büyük ilgisiyle karşılaşan Özbek, Mardin’de adeta sarı-kırmızı bir coşku yaşadı.

        Her köşede Galatasaray forması giyen çocuklar, ellerinde bayraklarla başkanları karşılayınca, Özbek de duygu dolu anlar yaşadı.

        “Bu ilgi Galatasaray’ın sınır tanımayan sevgisinin göstergesi” diyen Özbek, camianın birlikteliğine vurgu yaptı.

        "ICARDI İLE İLGİLİ POLEMİĞE İZİN VERMEM"

        Icardi hakkındaki soruyu da yanıtlayan Başkan Özbek, son dönemde gündeme gelen tartışmalara noktayı koydu:

        Kaptanımızın ne kadar değerli olduğunun farkındayız. Polemiğe izin vermem. İcardi’yi yıpratmak Galatasaray’a zarar verir. Bu gemide hep beraberiz.

        Özbek, Arjantinli yıldızın kısa sürede eski formuna kavuşacağına inandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: Icardi eski gücünü yeniden bulacak ve taraftarımızı yine coşturacak. Bundan en ufak şüphem yok.

