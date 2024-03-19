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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Fenerbahçe en iyi kararı alacaktır - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek: Fenerbahçe en iyi kararı alacaktır

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşananlar, Fenerbahçe'nin ligden çekilme ihtimali, Süper Kupa ile ilgili iddialar ve Muslera'nın sözleşme durumu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 12:29 Güncelleme: 19.03.2024 - 13:16
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        • 1

          Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, iş uygulamaları şirketi IFS ile yapılan işbirliği anlaşmasının imza töreninde gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        • 2

          RAMS Park'ta düzenlenen törende konuşan Özbek, Ali Koç ile ortak dostları aracılığıyla bir görüşme ayarladıklarını ancak Ali Koç'un bu buluşmayı iptal ettiğini belirterek, "Ortak dost konusu 4-5 ay önce olmuş bir konu. Ortak dost, beni ziyaret etti ve kendisinin Türk futbolundaki bu gergin ortamı bitirmek için bir çağrıda bulundu. Ali Bey ile bir görüşme düzenleyebileceğini söyledi. Bu görüşmeyi kabul ettim. Ali Bey de kabul etti sonra Ali Bey bir açıklamaya istinaden bu buluşmayı iptal etti. Keşke o gün görüşebilseydik de bugünlere gelmeseydik." dedi.

        • 3

          "GEREKEN CEZALANDIRILMA YAPILMALI"

          Dursun Özbek, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

          Vuku bulan olaylar, detaylı bir şekilde incelenmeli. Adil bir şekilde bunların önüne geçmek için gereken cezalandırmanın yapılması gerekli. Her seferinde halının altına süpürdüğümüz olaylar, bizleri bugüne hazırlamıştır. Galatasaray Spor Kulübü olarak şunun peşindeyiz; sporun yeşil sahalarda, parkelerde kalmasını ve dışarı taşarak polemiklere sebep olmasına karşıyız. Bu konuyla ilgili yapılması gereken adil yaptırımların gündeme gelmesinden yanayız. Bu görev TFF ve kamuya düşmektedir. Onların da gerekeni yapacağından eminim.

        • 4

          "BİZİM SÖYLEMLERİMİZ Mİ BU OLAYLARI TETİKLİYOR?"

          Olaylarla ilgili sözlerine devam eden Özbek, "Buraya nasıl geldik değerli arkadaşlar? Bu olaylar kendi kendine mi oluyor, yoksa bizim söylemlerimiz bu olayları tetikliyor mu? Türk sporunu yöneten yetkililerin olaya buradan başlaması lazım. Her iki camiaya da geçmiş olsun diyorum ama bu olayların giderek artan seviyeye gelmesi hepimizi endişelendirmektedir. Bugüne nasıl geldik? Buna bakmak lazım." ifadesini kullandı.

        • 5

          "FENERBAHÇE'NİN İÇ İŞLERİNE KARIŞMAYIZ"

          Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin ligden çekilme ihtimali hakkında ise, "Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi, Fenerbahçe'nin iç işidir. Galatasaray olarak rakiplerimizin iç işlerine karışmayız. Defalarca geçmişte benzer söylemler yapıldıysa da Fenerbahçe'nin kendileri için en iyi kararı alacağına eminim." diye konuştu.

        • 6

          SÜPER KUPA HAKKINDA

          Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde yoluna devam etmesi nedeniyle Galatasaray iel Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının ertelenmesi gündeme gelirken, Dursun Özbek bu konuyla ilgili şunları söyledi:

          Süper Kupa için karar mekanizması TFF'dir. Galatasaray da gelişmeleri izlemektedir. Türk futbolunun hayrı ve faydası için her türlü kararın Galatasaray arkasında durur. TFF, bir tarih açıkladı. Bütün hazırlıklar buna göre yapıldı. Urfalı kardeşlerimiz de bizi sürekli arıyor, irtibat halindeyiz. Hazırlıklar yapılıyor. Son derece heyecanlı olduklarını görüyoruz. Bize de heyecanlarını aksettiriyorlar. Bundan sonraki gelişmeler TFF'nin inisiyatifinde olan gelişmeler. Konuyla ilgili bugüne kadar gelen bir çağrı yoktur. Bize iletilen 7 Nisan'da bu karşılaşmanın Urfa'da oynanacağı. Bugüne kadar TFF'den Galatasaray'a gelen bir talep, bilgi mevcut değildir. Olduğu zaman değerlendireceğimiz bir konu. Konu gündemimize geldiği zaman, Galatasaray'ın yönetimi değerlendirecektir. TFF, bunu Galatasaray'a sorarken, gerekçesiyle soracaktır. O gerekçe önemlidir. Galatasaray da o zaman cevabını verir. Böyle bir talep yokken fikir beyan etmeyi doğru bulmuyorum.

        • 7

          "TFF'NİN İHMALİ VAR MI?"

          Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların Kulüpler Birliği toplantısında dile getirileceğini belirten Özbek, "Önümüzdeki günlerde Kulüpler Birliği Vakfı'nda bir toplantı olacaktır diye düşünüyorum. Burada sadece kulüplerin değil, TFF'nin de ihmali var mı, yok mu? Bunların da incelemesini yapacağız. Bu olayların değerlendirmesini yaparken, bu gerilimi üst seviyeye taşıyacak sözlerden kaçınmalıyız. Galatasaray olarak gerginliği tırmandıracak söylemlerin içerisinde artık olmayacağız. Kulüpler Birliği Vakfı'nda görüşler çok önemli" dedi.

        • 8

          "MUSLERA İLE 1+1 YILLIK SÖZLEŞME OLACAK"

          Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek futbolcularla gerekli görüşmelerin yapıldığını ifade eden Dursun Özbek, "Torreira ve Muslera'nın yeni sözleşmeleri konusunda çalışmalarımız sonuçlandı. Muslera'yla ben bizzat görüştüm. Bu konuyla ilgili Erden kardeşim de gerekli açıklamaları yaptı. Bir problem yok. 1+1 yıllık bir sözleşme olacak." ifadesini kullandı.

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