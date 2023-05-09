AHMET ÇAKAR/SABAH: "Galatasaray artık işi bitirdi diyebiliriz. Kolay değil 5 puan, artı ikili averaj ve ayrıca kalan maçlara baktığımızda Fenerbahçe maçına kadar rakiplerin çoğu da mütevazı… Peki Galatasaray hak etti mi? Tabii ki hem de anasının ak sütü gibi. Mesela dün geceki maça bakıyoruz; ilk 25 dakikada Başakşehir kafayı kaldıramadı. Başakşehir'e pas yapma imkânı bile vermediler. Galatasaray özellikle İstanbul'da öne geçtikten sonra aynısını yapıyor. Bu doğru mu yanlış mı tartışılır. İkiyi bulsalar maç farka gidecekken, rakibi karşılamaya çalıştılar, aslında başarılı da oldular. Maça baktığımızda Başakşehir'in ciddi bir pozisyonu yok. Bazı oyuncular sezon boyu çok iyi oynadılar. Özellikle Sacha Boey, Kerem, Rashica, zaman zaman Torreira ve Oliveira. Sonuçta G.Saray'ın, mutlu sonu yakalamaması için yüzyılın mucizesi gerekli"