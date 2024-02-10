Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        63
        Galatasaray
        GS
        63
        Beşiktaş
        BJK
        39
        Kasımpaşa
        KSM
        38
        Trabzonspor
        TS
        37
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        34
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        31
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        30
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        28
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        28
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        27
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        26
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        24
        Gaziantep FK
        GFK
        24
        Tümosan Konyaspor
        KON
        22
        İstanbulspor
        İST
        11
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel ilk 11 belli oldu - Futbol Haberleri

        Galatasaray-Başakşehir maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak?

        Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonu'nun 25. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Başakşehir'i ağırlayacak. 10 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan maçın muhtemel ilk 11'i ise belli oldu. İşte, Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasının detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2024 - 11:16 Güncelleme: 10.02.2024 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta rakibi Başakşehir'i ağırlayacak. Maça saatler kala karşılaşmayı stadyumda takip edecekler kadar ekranları başından canlı izlemek isteyenler de heyecanlanmış durumda. Peki, karşılaşmayı evlerinden takip edecekler maçı hangi kanaldan izleyecek? İşte detaylar...

        • 2

          GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

          10 Şubat Cumartes günü olan müsabaka saat 19:00'da gerçekleşecek. Karşılaşmanın hakemliğini Cihan Aydın yapacak. Yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Dördüncü hakemlik görevini ise Turgut Doman yerine getirecek.

        • 3

          GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR KARŞILAŞMASINDA SON DURUM

          Sarı kırmızılı ekip, haftaya Fenerbahçe'nin gerisinde ikinci sıradan giriş yaptı. Galatasaray'ın güncel puanı ise 63. Başakşehir ise ligde 33 puanla sekizinci sırada yer alıyor. İki takım sezonun ilk yarısında bir kere daha karşı karşıya gelmişti. Müsabakayı Galatasaray 2-1 skorla kazanmıştı.

        • 4

          GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

          Maçı stadyumda izleyecek taraftarlar kadar ekranları başında maçın heyecanını hissedeceklerin sayısı da epey fazla. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler Bein Sports 1 ekranlarından takip edebilecek.

        • 5

          MAÇIN OLASI İLK 11'İ BELLİ OLDU!

          Sarı kırmızılarda bugün sahaya çıkması beklenen oyuncular arasında Muslera, Mertens, Zaha, Icardi, Nelsson, Köhn, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Sanchez, Torreira ve Barış Alper yar alıyor.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı, eşi ve 25 kişi tutuklandı!
        Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı, eşi ve 25 kişi tutuklandı!
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        GSS’liye özel hastaneler açık
        GSS’liye özel hastaneler açık
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Anne kız birlikte can verdi!
        Anne kız birlikte can verdi!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Burcu hastane bahçesinde katledilmişti! Nedeni ortaya çıktı!
        Burcu hastane bahçesinde katledilmişti! Nedeni ortaya çıktı!
        Meteoroloji'den 21 kent için "sarı" alarm! Batıda fırtına doğuda çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den 21 kent için "sarı" alarm! Batıda fırtına doğuda çığ uyarısı!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Schengen krizi sürüyor
        Schengen krizi sürüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa