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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Başakşehir'i konuk edecek Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 19:16 Güncelleme: 28.05.2025 - 19:16
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        Galatasaray'da Başakşehir mesaisi başladı
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        Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında 30 Mayıs Cuma günü RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk yarım saati basına açık tutuldu. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki çalışma ısınma hareketleriyle başladı. İki gruba ayılan futbolcular, top kapma çalışmasıyla sürdürdükleri idmanda dar alanda çift kale maç yaptı. Oyuncular, antrenmanı taktik çalışmayla sonlandırdı.

        Antrenmana milli takımlara davet edildiği için özel izinli olan Lucas Torreira ile Alvaro Morata katılmadı. Tedavilerine devam edilen Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı çalışmada yer almadı.

        Çalışma sırasında kafasını kale direğine çarpan kaleci Günay Güvenç, tedavisinin ardından antrenmana devam etti.

        Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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