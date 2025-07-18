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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray, Avusturya yolcusu: 2 hazırlık maçı yapacak! - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Avusturya yolcusu: 2 hazırlık maçı yapacak!

        Galatasaray yeni sezon öncesi hazırlık maçları yapmak için yarın Avusturya'ya gidecek. Sarı-Kırmızılılar, "Summer Series Upper Austria" organizasyonu kapsamında Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da 2 hazırlık maçı yapacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 10:06 Güncelleme: 18.07.2025 - 10:06
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        Galatasaray, Avusturya yolcusu!
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        Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon öncesi hazırlık maçları yapmak için yarın Avusturya'ya gidecek.

        Yeni sezona İstanbul'daki Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlanan sarı-kırmızılı ekip, yarın Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kampa girecek.

        Galatasaray, "Summer Series Upper Austria" organizasyonu kapsamında Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da 2 hazırlık maçı yapacak. "Cimbom" ilk maçında 20 Temmuz Pazar günü Avusturya 2. Ligi ekiplerinden Admira Wacker, ikinci maçında ise 23 Temmuz Çarşamba günü İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) temsilcisi Cagliari Calcio ile karşılaşacak.

        Cagliari müsabakasından sonra Türkiye'ye dönecek Galatasaray, hazırlıklarına tesislerinde devam edecek. RAMS Park'ta iki hazırlık maçı daha oynayacak sarı-kırmızılı ekip, 26 Temmuz Cumartesi günü Fransa ekibi Strasbourg ile 2 Ağustos Cumartesi günü de Serie A takımı Lazio ile karşı karşıya gelecek.

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