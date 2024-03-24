Galatasaray Avrupa'nın zirvesinde!
Trendyol Süper Lig'de 81 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın evinde bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig baz alındığında iç sahada en çok puan toplayan takım oldu.
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Trendyol Süper Lig'de oynadığı 30 maçta 81 puan toplayan Galatasaray, liderliğini sürdürüyor.
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Sarı-kırmızılılar, özellikle iç sahada aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.
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Okan Buruk'un ekibi, bu sezon evinde oynadığı 15 maçı da kazanırken, bu alanda zirvede yer alıyor.
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Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta topladığı 45 puanla bu alanda en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde yer aldı.
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Galatasaray, Avrupa'nın 5 büyük ligine bakıldığında da evinde en çok puan toplayan takım oldu.
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Evlerinde henüz yenilgi yaşamayan diğer takımlardan Real Madrid 38, Liverpool 36, Bayer Leverkusen 35, Marsilya ise 29 puan topladı.
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OKAN BURUK'LA İNANILMAZ İSTATİSTİK
Evinde fırtına gibi esen Cimbom, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ulaşılması zor bir başarıya da imza attı.
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Sarı-kırmızılılar, tecrübeli çalıştırıcının göreve başladığı zamandan bu yana RAMS Park'ta oynadığı 33 lig maçının 32'sinde rakiplerine mağlup olmadı.
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Galatasaray, son iki senede taraftarı önünde oynadığı maçlarda sadece 1 mağlubiyet yaşadı.
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Geçen sezonun ikinci haftasında evinde Bitexen Giresunspor'a 1-0 yenilen Aslan, daha sonra çıktığı 32 maçta 30 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.