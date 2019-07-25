25 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray hazırlık maçı kapsamında Alman ekibi Augsburg ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler "Galatasaray Augsburg maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?" sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Galatasaray'ın Augsburg karşısındaki hazırlık maçı detayları belli oldu. İşte Galatasaray Augsburg maçı saati ve canlı yayınlanacak kanalı...
GALATASARAY AUGSBURG MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampta bulunan Galatasaray, ikinci hazırlık maçını Augsburg ile yapacak.
Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ saat 20.00'de başlayacak. Galatasaray ile Augsburg, tarihlerinde ilk kez bir maçta karşı karşıya gelecek.
Galatasaray Augsburg hangi kanalda? : Galatasaray - Augsburg - Smart Spor / Kanal 82
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını yine Almanya temsilcisi Leipzig ile yapmış ve sahadan 3-2 mağlup ayrılmıştı.
Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdürdü. Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, günü çift çalışmayla geçirdi. Sabah Avusturya Alplerinde yürüyüş yaşan sarı-kırmızılı futbolcular, akşam da sahada antrenman yaptı. Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman, fiziksel çalışmayla başladı.
Futbolcular, daha sonra beşerli ikişer grup halinde el ele tutuşarak dar alanda pas ve çift kale maç yaptı. Bu sırada eğlenceli görüntüler oluştu. Sarı-kırmızılı takım, antrenmanın ana bölümünde ise tam sahada çift kale taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenmana izinli olan Selçuk İnan ile sağ ayak baş parmağında kırık oluşan Şener Özbayraklı katılmadı.
Terim'den futbolcularına uyarı
Teknik direktör Fatih Terim, taktik çalışmada futbolcularına sık sık uyarılarda bulundu.Tecrübeli teknik adam, tam sahada yapılan taktik maçta futbolcularından orta sahayı kalabalık tutmalarını, ileride baskı yapmalarını, savunmadan top çıkarırken kanat oyuncularının orta sahaya yardım etmesini, bloklar arası geçişe dikkat etmelerini, kompakt oynamalarını istedi.- Taraftarlar, takımı yalnız bırakmıyorGalatasaray'ın antrenmanlarına Türk taraftarlar da büyük ilgi gösteriyor. Sarı-kırmızılı ekibin Seefeld'de yaptığı antrenmanların tamamına gelen Türk taraftarlar çalışmaları takip etti.Futbolseverler, idman sonunda futbolcular ve teknik ekiple fotoğraf çektirerek, onlardan imza aldı.
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