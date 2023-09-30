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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Galatasaray Ankaragücü maçı muhtemel 11'i - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray - MKE Ankaragücü maçı muhtemel 11'i

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Salı günü deplasmanda Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci grup maçına çıkacak olan sarı-kırmızılılar, İngiltere öncesinde ligde kayıp yaşamak istemiyor. Galatasaray'da Wilfried Zaha son taktik idmanda ilk 11'de yer alırken Okan Buruk da 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. İşte Galatasaray'ın Ankaragücü maçı muhtemel 11'i

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 10:37 Güncelleme: 30.09.2023 - 10:37
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        • 1

          Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

        • 2

          Galatasaray, ligde çıktığı 6 maçtan 5 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. Hanesine 16 puan yazdıran sarı-kırmızılı takım, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

        • 3

          Süper Lig'de çıktığı 6 maçın birini kazanan, üçünde berabere kalan ve ikisini kaybeden MKE Ankaragücü ise topladığı 6 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor.

        • 4

          LİGDE SON BEŞ MAÇINI KAZANDI

          Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

        • 5

          Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir ve İstanbulspor'u mağlup etti.

        • 6

          SON 19 RESMİ MAÇINDA MAĞLUP OLMADI

          Galatasaray, son 19 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

        • 7

          Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

        • 8

          "Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 6, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 13 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

        • 9

          ICARDI SON BEŞ LİG MAÇINDA 7 GOL ATTI

          Galatasaray'ın MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada gözler yine Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'de olacak.

        • 10

          Mauro Icardi, Süper Lig'de forma giydiği son 5 müsabakada 7 kez meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Arjantinli futbolcu, bu sezon forma giydiği 11 resmi müsabakada 10 gol kaydetti. Icardi, Süper Lig'de ilk 11'de çıktığı son 13 karşılaşmada da ağları havalandırmayı başardı.

        • 11

          MUHTEMEL 11

          MUSLERA

        • 12

          BOEY

        • 13

          DAVINSON SANCHEZ

        • 14

          ABDÜLKERİM

        • 15

          ANGEINO

        • 16

          TORREIRA

        • 17

          KEREM DEMİRBAY

        • 18

          KEREM AKTÜRKOĞLU

        • 19

          MERTENS

        • 20

          ZAHA

        • 21

          ICARDI

        Haberi Hazırlayan: Çağatay Çelik
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