Galatasaray - MKE Ankaragücü maçı muhtemel 11'i
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Salı günü deplasmanda Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci grup maçına çıkacak olan sarı-kırmızılılar, İngiltere öncesinde ligde kayıp yaşamak istemiyor. Galatasaray'da Wilfried Zaha son taktik idmanda ilk 11'de yer alırken Okan Buruk da 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. İşte Galatasaray'ın Ankaragücü maçı muhtemel 11'i
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
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Galatasaray, ligde çıktığı 6 maçtan 5 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. Hanesine 16 puan yazdıran sarı-kırmızılı takım, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
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Süper Lig'de çıktığı 6 maçın birini kazanan, üçünde berabere kalan ve ikisini kaybeden MKE Ankaragücü ise topladığı 6 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor.
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LİGDE SON BEŞ MAÇINI KAZANDI
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
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Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir ve İstanbulspor'u mağlup etti.
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SON 19 RESMİ MAÇINDA MAĞLUP OLMADI
Galatasaray, son 19 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.
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Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.
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"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 6, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 13 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.
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ICARDI SON BEŞ LİG MAÇINDA 7 GOL ATTI
Galatasaray'ın MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada gözler yine Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'de olacak.
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- 10
Mauro Icardi, Süper Lig'de forma giydiği son 5 müsabakada 7 kez meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Arjantinli futbolcu, bu sezon forma giydiği 11 resmi müsabakada 10 gol kaydetti. Icardi, Süper Lig'de ilk 11'de çıktığı son 13 karşılaşmada da ağları havalandırmayı başardı.
- 11
MUHTEMEL 11
MUSLERA
- 12
BOEY
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- 13
DAVINSON SANCHEZ
- 14
ABDÜLKERİM
- 15
ANGEINO
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- 16
TORREIRA
- 17
KEREM DEMİRBAY
- 18
KEREM AKTÜRKOĞLU
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- 19
MERTENS
- 20
ZAHA
- 21
ICARDI
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