Galatasaray, ABD'li forveti açıkladı
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet John Meeks'i transfer etti.
Giriş: 28.07.2025 - 17:30 Güncelleme: 28.07.2025 - 17:30
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet oyuncusu John Meeks'i kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre 26 yaşındaki basketbolcu, 2025-26 sezonunda Galatasaray formasını giyecek.
Meek, kariyerinde Kouvot Kouvola, Donar Groningen, Aguada, Bnei Ofek Dist Hertzeliya ve Santeros de Aguada formalarını giydi.
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