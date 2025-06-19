Galatasaray'a yeni forma sponsoru

Galatasaray Futbol Takımı'nın forma göğüs sponsoru Pasifik Holding oldu.

RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan ve Pasifik Holding Genel Müdürü Cemail Batuk katıldı.

Sponsorluk anlaşmasıyla 2025-2026 sezonu için erkek futbol takımının forma göğüs kısmında Pasifik Holding markası yer alacak. Anlaşma kapsamında Galatasaray Kulübü, 10 milyon dolar+KDV gelir elde edecek.

Törende konuşan başkan Dursun Özbek, Pasifik Holding'in geçen sezon forma sırt sponsoru olduğunu belirterek, "Pasifik Holding ülkemize birçok alanda vizyoner yatırımlar yapan kuruluşlardan bir tanesi. Geçen sene sponsor olarak Next Level markasıyla bizim yanımızda yer almışlardı. Şimdi holding adıyla, bütçeyi katlayarak göğüs sponsorumuz olarak Galatasaray markasıyla yepyeni başarıları hep birlikte yaşamak için yanımızdalar. Bu sponsorluğun geçen sene sırt ile başlayıp bu sene göğüs ile devam etmesi de onların sürdürülebilir başarı anlamında Galatasaray'a gösterdikleri güvenin önemli bir göstergesi. Galatasaray markası benzersiz taraftarıyla, pozitif imajıyla ve büyüyen başarılarıyla kendisiyle aynı vizyona sahip markalarla yol almaya devam edecek. Anlaşmamızın Galatasaray'ımıza, Pasifik Holding'e ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Fatih Erdoğan'ın iyi bir Galatasaraylı olduğunu aktaran Özbek, "Geçen sene bir iş birliği yaptık. Onlar açısından da son derece başarılı geçti. Bizim için de başarılıydı. Ortak amacımız, Galatasaray'ı daha üst seviyeye taşımak. Kendileri bize her türlü desteği veriyor. Her zaman sponsorlarımızın yanındayız. Galatasaray'ın enerjisini onların işlerine yansıtmak için elimizden geleni yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

Avrupa kupalarında farklı göğüs sponsoru olduğunu anlatan Özbek, "Avrupa'da formamızda Socar var. Onlarla da görüşüyoruz. Galatasaray, her sene üzerine koyarak ilerliyor. Bu sene Galatasaray'ın imajı, başarı çizgisi bir kat daha arttı. Socar ile yeniden görüşmemiz olacak. Bu görüşme üst seviyede olacak. Avrupa'da hangi formayla çıkacağımızı sizlere anlatacağız." dedi.

Abdullah Kavukçu da geçen sezon başlayan sponsorluğun büyüyerek devam ettiğini aktararak, "Fatih Bey, ana sponsorlarımızdan birisi oldu. Çok başarılı işler yapıyorlar. Galatasaray ile beraber bunu daha da büyüteceklerini söylemişti. O da çok memnun oldu ki Galatasaray'ın büyüklüğünü görerek daha büyük sponsorlukla geldi. Ancak bununla da durmayacağımızı düşünüyorum. İnşallah daha da farklı projeler geliştireceğiz." diye konuştu.