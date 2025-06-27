Galatasaray'a sağ bek iddiası: Omar Traore!
Önümüzdeki sezon için transferde çalışmalarına hız veren Galatasaray için Alman basını, flaş bir iddia ortaya attı ve sarı-kırmızılıların Heidenheim forması giyen Alman sağ bek Omar Traore ile ilgilendiğini belirtti.
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
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Leroy Sane'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılıların, Almanya'dan bir isimle daha ilgilendiği kaydedildi.
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G.SARAY'DAN OMAR TRAORE HAMLESİ!
Bild'in haberine göre; Galatasaray, Heidenheim forması giyen 27 yaşındaki sağ bek Omar Traore ile ilgileniyor.
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TRANSFERDE 2 RAKİP!
Bu transferde Borussia Mönchengladbach’ın devrede olduğu belirtilirken, Union Berlin'in de yarışa dahil olduğu ifade edildi.
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Hatta Mönchengladbach'ın oyuncu ve kulübüyle ilk teması kurduğu fakat buna rağmen transferin kolay olmayacağı kaydedildi.
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Geçtiğimiz sezon 43 maça çıkan Traore, 2 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 347 dakika sahada kaldı.
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Heidenheim'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Alman sağ bekin güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro...
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