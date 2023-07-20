Galatasaray'a Paredes şoku!
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Orta saha transferini bitirmek isteyen sarı-kırmızılılar Paredes engeline takıldı. Uzun süredir Arjantinli futbolcuyu transfer etmek isteyen Galatasaray'a olumsuz yanıt geldi. İşte detaylar...
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Süper Lig'in yeni sezonuna Okan Buruk yönetiminde hazırlanan ve UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile karşılaşacak olan Galatasaray'da transfer için de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Leandro Paredes'in, Sarı Kırmızılı takıma olumsuz döndüğü belirtildi.
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İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Arjantinli oyuncu, PSG'nin yeni teknik direktörü Luis Enrique ile bir görüşme gerçekleştirdi.
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PSG'de kalmak istediğini belirten Paredes bu isteğine karşılık bulamadı ve gelecek sezon kadro planlamasına dahil edilmedi.
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Bu gelişmeler üzerine Paredes, görüşmeleri sürdürdüğü Galatasaray'a olumsuz yanıt verdi. Oyuncuyu ikna etmek adına Galatasaray teklif yükseltse de Paredes'in kabul etmediği bilgisine yer verildi.
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YENİ ADRESİ LAZIO OLABİLİR
Paris Saint-Germain'den ayrılığı kesinleşen 29 yaşındaki orta saha için Lazio'nun devrede olduğu ve temaslarına devam ettiği belirtildi.
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Leandro Paredes'in bu kararı sonrasında Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada oyuncuya büyük tepki gösterdi.
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Öte yandan PSG'nin Paredes'in bonservisi için istediği rakamın 5 milyon euro olduğu belirtiliyor.
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