Galatasaray, bonservisi elinde bulunan Mario Götze'yi transfer hedefi olarak belirledi. El Tiempo internet sitesinde yer alan habere göre; bu sezon Süper Lig'in yanı sıra Avrupa Ligi’nde de mücadele edecek olan Galatasaray, güçlü bir takım kuruyor. Arda Turan’ı kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar’ın yeni hedefi ise Mario Götze… Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusuna teklifin yapıldığı ve kısa süre içinde kararını vermesinin beklendiği ileri sürüldü.

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