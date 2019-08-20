Galatasaray, Radamel Falcao transferi için geri sayıma geçerken sarı-kırmızılılara müjde geldi! Fransa basınında çıkan haberlere göre Monaco, Islam Slimani transferi için her konuda anlaşma sağladı!

France Football, Cezayirli golcünün Monaco için sağlık kontrollerinden geçtiğini duyururken transferin önünde hiçbir engel kalmadığını haberleştirdi.

Fransa basını daha önce Monaco'nun Falcao'nun satışına onay vermesi için bir santrfor daha almasını beklediğini haberleştirmişti.

Geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Islam Slimani, çıktığı 25 maçta 5 gol atabilmişti.