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        Haberler Spor Basketbol Galatasaray'a Finlandiyalı pivot - Basketbol Haberleri

        Galatasaray'a Finlandiyalı pivot

        Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Finlandiyalı pivot Awak Kuier'i transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 21:26 Güncelleme: 04.06.2025 - 21:26
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        Galatasaray'a Finlandiyalı pivot!
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        Galatasaray Çağdaş Faktoring, Finlandiyalı pivot Awak Kuier'i kadrosuna kattığını açıkladı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2025-26 sezonu kadro yapılanması kapsamında ilk yabancı oyuncu transferi Awak Kuier ile gerçekleştirildi. 23 yaşındaki Güney Sudan asıllı Finlandiyalı basketbolcu ile 1+1 yılık sözleşme imzalandı.

        Son iki sezonu İtalya temsilcisi Umana Reyer Venezia takımında geçiren Awak Kuier, aynı zamanda Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) takımlarından Dallas Wings forması da giymişti.

        Açıklamada, "Kuier'e Galatasaray Çağdaş Faktoring forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, 'Ailemize hoş geldin.' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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