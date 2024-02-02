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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'a Brezilyalı golcü! Anlaşma tamam - Son dakika transfer haberleri - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'a Brezilyalı golcü! Anlaşma tamam

        Transferde hareketli saatler yaşayan Galatasaray, Cedric Bakambu'nun yerini Brezilyalı golcüyle doldurmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 11:00 Güncelleme: 02.02.2024 - 11:00
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        • 1

          Trendyol Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor.

        • 2

          Kadrosuna sağ bek, sol bek ve forvet takviyeleri yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda arayışlar sürüyor.

        • 3

          Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren Galatasaray, Real Betis'e giden Cedric Bakambu'nun yerini flaş bir isimle doldurmaya hazırlanıyor.

        • 4

          Sarı-kırmızılıların, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'da forma giyen 29 yaşındaki Brezilyalı forvet Carlos Vinicius ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

        • 5

          Brezilya basınından UOL Esporte'de yer alan habere göre; 1.90 boyundaki golcü futbolcu, sezon sonuna kadar Galatasaray'da kiralık olarak forma giyecek.

        • 6

          İngiliz ekibiyle bu sezon 13 lig maçında görev alan Carlos Vinicius bu maçların sadece 2'sine 11'de başlarken, 2 gol kaydetti.

        • 7

          CARLOS VINICIUS KİMDİR?

          Doğum tarihi/Yaş: 25 Mart 1995 (29)

          Doğum yeri: Bom Jesus das Selvas / Brezilya

          Boy: 1,90 m

          Mevki: Forvet - Santrafor

          Ayak: Sol ayak

          Güncel piyasa değeri: 6 mil. €

          Oynadığı takımlar: Palmeiras U20, Caldense, Anápolis, Real SC, Napoli, Rio Ave, Monaco, Benfica, Tottenham, PSV Eindhoven, Fulham

        • 8

          KULÜBE GÖRE PERFORMANSI

          Benfica: 50 maç 24 Gol 13 Asist

          Fulham: 48 maç 8 Gol 3 Asist

          Real SC: 38 maç 20 Gol 5 Asist

          PSV Eindhoven: 38 maç 7 Gol 7 Asist

          Tottenham: 22 maç 10 Gol 3 Asist

          Rio Ave: 20 maç 14 Gol 2 Asist

          Monaco: 16 maç 2 Gol 2 Asist

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