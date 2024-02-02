Galatasaray'a Brezilyalı golcü! Anlaşma tamam
Transferde hareketli saatler yaşayan Galatasaray, Cedric Bakambu'nun yerini Brezilyalı golcüyle doldurmaya hazırlanıyor.
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Trendyol Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor.
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Kadrosuna sağ bek, sol bek ve forvet takviyeleri yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda arayışlar sürüyor.
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Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren Galatasaray, Real Betis'e giden Cedric Bakambu'nun yerini flaş bir isimle doldurmaya hazırlanıyor.
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Sarı-kırmızılıların, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'da forma giyen 29 yaşındaki Brezilyalı forvet Carlos Vinicius ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
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Brezilya basınından UOL Esporte'de yer alan habere göre; 1.90 boyundaki golcü futbolcu, sezon sonuna kadar Galatasaray'da kiralık olarak forma giyecek.
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İngiliz ekibiyle bu sezon 13 lig maçında görev alan Carlos Vinicius bu maçların sadece 2'sine 11'de başlarken, 2 gol kaydetti.
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CARLOS VINICIUS KİMDİR?
Doğum tarihi/Yaş: 25 Mart 1995 (29)
Doğum yeri: Bom Jesus das Selvas / Brezilya
Boy: 1,90 m
Mevki: Forvet - Santrafor
Ayak: Sol ayak
Güncel piyasa değeri: 6 mil. €
Oynadığı takımlar: Palmeiras U20, Caldense, Anápolis, Real SC, Napoli, Rio Ave, Monaco, Benfica, Tottenham, PSV Eindhoven, Fulham
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KULÜBE GÖRE PERFORMANSI
Benfica: 50 maç 24 Gol 13 Asist
Fulham: 48 maç 8 Gol 3 Asist
Real SC: 38 maç 20 Gol 5 Asist
PSV Eindhoven: 38 maç 7 Gol 7 Asist
Tottenham: 22 maç 10 Gol 3 Asist
Rio Ave: 20 maç 14 Gol 2 Asist
Monaco: 16 maç 2 Gol 2 Asist