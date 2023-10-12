Galatasaray, 2017-18 sezonu başlangıcını hatırlattı
Süper Lig'in ilk 8 haftasında 7 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, 2017-2018 sezonundan sonra bu başarısını tekrarladı. Icardi sekiz lig maçında sekiz gol atarken Kerem Aktürkoğlu ise dört golün hazırlayıcısı oldu. Altı futbolcu, sekiz maçta da görev yaparken sarı-kırmızılılar sekiz haftanın en az gol yiyen ikinci takımı olarak geride bıraktı
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Trendyol Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken Galatasaray, 7 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 22 puanla ikinci sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar bu süreçte rakip fileleri 16 kez havalandırırken, kalesinde ise 4 gördü.
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Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan Galatasaray, daha sonra oynadığı 7 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor'u mağlup etti. Aslan, milli takım arasından sonra evinde derbide Beşiktaş ile mücadele edecek.
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2017-18'DEN SONRA EN İYİ BAŞLANGIÇ
Bu sezon Süper Lig'e iyi başlayan ve namağlup devam Galatasaray, bu başlangıcını daha önce 2017-2018 sezonunda da yaşamıştı. Teknik Direktör Igor Tudor yönetimindeki sarı-kırmızılılar, o sezon da ilk 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Aslan, ilk 8 haftada 20 gol kaydederken, 6 gol yedi.
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2017-2018 sezonunda Galatasaray, 75 puanla şampiyon olmuştu. Ayrıca sezon devam ederken Tudor'un yerine Fatih Terim takımın başına gelmişti.
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ICARDI'DEN 8'DE 8!
Galatasaray'da ilk 8 haftada Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, attığı gollerle takımını sırtladı. Icardi oynadığı 8 mücadelede rakip fileleri 8 kez havalandırarak, takımının en skoreri oldu.
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Icardi'nin haricinde sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu 3, Wilfried Zaha, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech ve Abdülkerim Bardakcı da 1'er kez gol sevinci yaşadı. Ayrıca MKE Ankaragücü maçında kaleci Hayrullah Bilazer kendi kalesine gol attı.
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Süper Lig’de geçtiğimiz sezonun asist kralı olan Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, bu sezon da başarısını sürdürüyor. Kerem, attığı 3 golün yanında bu sezon ligde 4 de asist yaptı. 24 yaşındaki futbolcu, şu anda Süper Lig’de asist krallığında Yusuf Sarı’nın ardından ikinci sırada bulunuyor.
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Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 8 haftada savunmasıyla da ön plana çıktı. Yaz transfer döneminde Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez'in de takıma katılmasıyla savunmasını güçlendiren sarı-kırmızılılar, kalesinde 4 gol gördü.
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Sarı-kırmızılı takım, bu performansıyla ligde en az gol yiyen ikinci takım olarak yer alıyor. Aslan, söz konusu müsabakaların 5'inde de kalesini gole kapadı.
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Teknik Direktör Okan Buruk, 6 futbolcuyu ligde 8 haftada da oynattı. Buruk; Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi'yi ya 11 başlattı ya da sonradan oyuna dahil etti. Ayrıca Muslera ve Boey, 8 karşılaşmada da 90 dakika sahada kaldı.