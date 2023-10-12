Galatasaray, 2017-18 sezonu başlangıcını hatırlattı

Teknik Direktör Okan Buruk, 6 futbolcuyu ligde 8 haftada da oynattı. Buruk; Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi'yi ya 11 başlattı ya da sonradan oyuna dahil etti. Ayrıca Muslera ve Boey, 8 karşılaşmada da 90 dakika sahada kaldı.