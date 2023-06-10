GALATA KULESİ ASLINDA KAÇAK BİR YAPI

Galata Kulesi, Bizans İmparatoru Justinianos tarafından tahmini 507 yılında bir fener kulesi olarak yapıldı. 13. yüzyılda Bizans ile ittidak yapan Cenevizliler, Haliç bölgesinde bir koloni kurdu. Pera adı verilen bu koloni içerisinde yer alan Galata Kulesi'nin tepesinde o dönemlerde bir haç bulunuyordu ve Turris Sancte Crucis yani Kutsal Haç Kulesi olarak isimlendiriliyordu.

Cenevizliler Bizans İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis'te kolonileri bulunsa bile savaş merkezi olarak kullanmaları yasaktı. Cenevizliler buna aldırmadı ve imparatorluktan izin almadan Galata Kulesi'ni yükselterek bir gözlem evi yaptılar. Çok geçmeden iki devlet arasında 14. yüzyılın ilk yarısında savaş çıktı.