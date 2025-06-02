Futbolun kalbi HT Spor'da attı: Batman ve Van'da dev ekranlar kuruldu!

2. LİG VE 3. LİG HEYECANI HT SPOR'DA YAŞANIYOR

Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre 2. Lig'den 2 maç, 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam en az 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçilirken, bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanıyor.

Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.