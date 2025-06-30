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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Futbolda yeni sezonda görev yapacak üst klasman ve VAR hakemleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        Futbolda yeni sezonda görev yapacak üst klasman ve VAR hakemleri açıklandı!

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 2025-2026 sezonunda görev yapacak üst klasman ve VAR hakemlerini açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 23:34 Güncelleme: 30.06.2025 - 23:34
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        İşte yeni sezonda görev yapacak hakemler!
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        Futbolda 2025-2026 sezonunda görev yapacak üst klasman ve VAR hakemleri açıklandı.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, yeni sezonda görev alacak üst klasman, Video Yardımcı Hakem (VAR), üst klasman yardımcı hakem, klasman hakem, klasman yardımcı hakem, kadın bölgesel hakem, kadın bölgesel yardımcı hakem, bölgesel hakem, bölgesel yardımcı hakem, üst klasman gözlemci, klasman gözlemci ve bölgesel gözlemci listelerini yayımlandı.

        TFF'nin internet sitesinde yer alan listeye göre üst klasman hakem ve VAR listesi şöyle:

        Üst klasman: Zorbay Küçük, Burak Pakkan, Kadir Sağlam, Alper Akarsu, Gürcan Hasova, Burak Olcar, Egemen Artun, Burak Demirkıran, Batuhan Kolak, Ömer Faruk Turtay, Oğuzhan Çakır, Adnan Deniz Kayatepe, Cihan Aydın, Arda Kardeşler, Ali Şansalan, Ümit Öztürk, Turgut Doman, Ali Yılmaz, Ozan Ergün, Çağdaş Altay, Mehmet Türkmen, Abdullah Buğra Taşkınsoy, İlker Yasin Avcı, Süleyman Bahadır, Melih Aldemir, Fevzi Erdem Akbaş, Oğuzhan Gökçen, Seyfettin Alper Yılmaz, Halil Umut Meler, Direnç Tonusluoğlu, Fatih Tokail, Yiğit Arslan, Reşat Onur Coşkunses, Davut Dakul Çelik, Ayberk Demirbaş, Berkay Erdemir, Ömer Tolga Güldibi, Raşit Yorgancılar, Yunus Dursun, Oğuzhan Aksu, Emre Kargın, Hakan Ülker, Muhammet Ali Metoğlu, Atilla Karaoğlan, Erdem Mertoğlu, Yusuf Ziya Gündüz, Ömer Faruk Gültekin, Yusuf Adnan Kendirciler, Mehmet Ali Özer, Yasin Kol, Alpaslan Şen, Furkan Aksuoğlu, Melih Kurt, Muhammed Selim Özbek

        VAR: Bilal Köseoğlu, Efe Tanrıverdi, Mustafa İlker Coşkun, Özer Özden, Sarper Barış Saka, Erkan Özdamar, Eren Özyemişcioğlu, Özgür Yankaya, Volkan Bayarslan, Onur Özütoprak, Melis Özçiğdem, Ferhan Kestanlıoğlu, Sinan Dereci, Erkan Engin, Bülent Birincioğlu

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