NBA'deki koronavirüs vakalarına yenileri eklenmeye devam ediyor. Milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz'ın da forma giydiği Philadelphia 76'ers'da 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Teknik ekip, oyuncular ve çalışanlara yapılan testin kimlerde pozitif çıktığı henüz duyurulmadı.

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