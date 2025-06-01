Furkan Kızılay, dünyaevine girdi

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Havuç' karakteriyle hafızalara kazınan Furkan Kızılay, uzun süredir birlikte olduğu Tutku Yılmaz ile evlendi. Kızılay’ın mutlu gününde yakın dostları, kendisini yalnız bırakmadı.

REKLAM advertisement1

Ünlü isim, geçtiğimiz aylarda sevgilisine Paris’te romantik bir evlenme teklifinde bulunmuştu. Çift, kısa bir süre önce aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştı.

Fotoğraflar: Instagram