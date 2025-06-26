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        Haberler Objektife Takılanlar Fulya Zenginer oyunculuğa dönme şartını açıkladı - Magazin haberleri

        Fulya Zenginer oyunculuğa dönme şartını açıkladı

        Uzun yıllardır ekranda yer almayan Fulya Zenginer, oyunculuğa dönmeyeceğini açıkladı. Zenginer, ekranlara dönmek için tek bir şartının olduğunu söyledi; "Oğlum bana diyecek ki 'Seni izlemek istiyorum televizyonda' belki öyle dönerim"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 08:20 Güncelleme: 26.06.2025 - 08:20
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        Oyunculuğa dönme şartını açıkladı
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Fulya Zenginer, Arnavutköy'deki bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zenginer, uzun süredir ekranlardan uzak kalmasıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

        "OYUNCULUĞA DÖNMEYECEĞİM"

        Oyunculuğa dönmeyeceğini söyleyen Fulya Zenginer; "Şimdilik ekrana dönme gibi bir düşüncem yok. Çok güzel bir hayatım var ve bunu bozmak istemiyorum. Oğlum ve eşimle güzel bir hayat geçiriyorum diyelim. Oyunculuğa kolay kolay da dönmem. Ancak oğlum beni izlemek isterse belki öyle dönerim" dedi.

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        #Fulya Zenginer
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