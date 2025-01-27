Fulham: 0 - Manchester United: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Fulham sahasında Manchester United'ı ağırladı. Mücadeleyi Kırmızı Şeytanlar 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
İngiltere Premier Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Fulham ile Manchester United kozlarını paylaştı. Mücadele, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
M. United'a galibiyeti getiren golü 78. dakikada Lisandro Martinez kaydetti.
Bu sonucun ardından Man. United 29 puana yükseldi. Fulham ise 33 puanda kaldı.
Ligin 24. haftasında Fulham deplasmanda Newcastle United'la karşılaşacak. Manchester United ise sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak.