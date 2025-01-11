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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fuhuş operasyonu! 20 kadın kurtarıldı! 13 şüpheli gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        20 kadın kurtarıldı! 13 şüpheli gözaltına alındı! Aralarında işletme sahibi de var!

        Ankara'da, düzenlenen fuhuş operasyonunda aralarında işletme sahiplerinin de olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Fuhuşa zorlanan 20 kadın ise koruma altına alındı. Fuhuşla Mücadele Komisyonu kararı gereğince, 3 otel ile 2 eğlence mekanı mühürlenip, kapatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 08:40 Güncelleme: 11.01.2025 - 09:41
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        20 kadın kurtarıldı! 13 şüpheli gözaltına alındı!
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        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu'nun başlattığı soruşturma ile 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçu kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından kent genelinde yapılan çalışmalarda, 13 şüpheli tespit edildi.

        ARALARINDA İŞLETME SAHİPLERİ DE VAR

        DHA'daki habere göre polis ekipleri, 2 eğlence mekanı ile 3 otele yapılan operasyonlarda, aralarında işletme sahipleri, müdürler ve çalışanların da bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

        20 KADIN KORUMA ALTINA ALINDI

        Şüphelilerin emniyetteki sorgularında, 24 ayrı dosyadan ifade verdikleri belirlendi. Operasyonlarda, fuhşa zorlandığını beyan eden 20 kadın ise koruma altına alındı. Fuhuşla Mücadele Komisyonu kararı gereğince 3 otel ile 2 eğlence mekanı mühürlenip, kapatıldı.

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        #ankara
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