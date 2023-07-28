Fuat Güner'in duygulandıran Özkan Uğur mesajı: Biz en zorunu başardık

"TANIŞTIĞIMIZDA 17 YAŞINDAYDI"

Özkan Uğur ve Mazhar Alanson ile çekilen fotoğraflarını yayımlayan Fuat Güner, "17 yaşındaydı ben de 22 tanıştığımızda. Tanıştık ve bir daha hiç ayrılmadık. Tam 52 yıl… Hem iş ortağı, hem dost kardeş olmak… Hem birlikte üretmek, turnelemek, hem geceleri birlikte maç izlemek, zor günde yan yana olmak…" ifadelerini kullandı.