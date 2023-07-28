Fuat Güner'in duygulandıran Özkan Uğur mesajı: Biz en zorunu başardık
Fuat Güner, 52 yıllık dostu Özkan Uğur hakkında bir hayli duygusal bir yazı kaleme aldı: Biz en zorunu başardık Özkan'ım… Burada ya da başka bir alemde sonsuza dek birlikteyiz kardeşim
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MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur, 8 Temmuz'da hayatını kaybetti. 11 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanan müzisyenin vefatı Türkiye'yi yasa boğdu.
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MFÖ grubunun üyelerinden Fuat Güner, 52 yıllık dostu ve ekip arkadaşı Özkan Uğur için duygusal bir mesaj yayımladı.
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"TANIŞTIĞIMIZDA 17 YAŞINDAYDI"
Özkan Uğur ve Mazhar Alanson ile çekilen fotoğraflarını yayımlayan Fuat Güner, "17 yaşındaydı ben de 22 tanıştığımızda. Tanıştık ve bir daha hiç ayrılmadık. Tam 52 yıl… Hem iş ortağı, hem dost kardeş olmak… Hem birlikte üretmek, turnelemek, hem geceleri birlikte maç izlemek, zor günde yan yana olmak…" ifadelerini kullandı.
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"BİZ EN ZORUNU BAŞARDIK"
Fuat Güner, daha sonra sözlerini şu şekilde sonlandırdı: Biz en zorunu başardık Özkan'ım… Burada ya da başka bir alemde sonsuza dek birlikteyiz kardeşim.